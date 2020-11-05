Лікар зазначив, що променеве навантаження при КТ в кілька разів більше, ніж при звичайному рентгені.

Статистика коронавірусу в Україні щодня лякає новими цифрами. У всіх містах зараз спостерігається паніка і тривога, люди стоять в чергах, щоб зробити комп'ютерну томографію легенів (КТ) і ПЛР-тест. Всі бояться, що COVID-19 дасть ускладнення.

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Сімейний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 Оболонського району Києва Фелікс Ілясевич розповів, коли цю процедуру дійсно треба робити.

"Не тільки лікарі призначають: багато пацієнтів роблять КТ самі, як тільки з'явився кашель. Але стан легенів, який показує КТ, часто не відповідає тяжкості хвороби. Наприклад, у моєї літньої пацієнтки не було навіть натяку на коронавірусну інфекцію (а КТ вона робила з іншої причини), але це дослідження виявило зміни, характерні для двосторонньої пневмонії", - розповів медик в ефірі "Факт".

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Також лікар відповів, чи потрібно робити КТ після 14 днів хвороби, щоб упевнитися і не переживати. На його думку, якщо симптоми зменшуються і стан стабілізується - в цій процедурі нема потреби.

"Якщо симптоми зменшуються — не підвищується температура, зменшується кашель, сатурація в нормі, то робити КТ немає сенсу. Променеве навантаження при цьому дослідженні в кілька разів більше, ніж при звичайному рентгені", - розповів Фелікс Ілясевич.

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Автор: УНІАН