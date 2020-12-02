Об’єднані Арабські Емірати передали Україні у межах домовленостей про медичну допомогу 100 тис. експрес-тестів на COVID-19 та 200 тис. захисних масок.
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
За словами заступника керівника ОП Юлії Соколовської, отримані тести та засоби індивідуального захисту передадуть до Центру громадського здоров’я МОЗ, який і розподілятиме їх по регіонах.
Під час її зустрічі з дружиною посла ОАЕ Аль-Каабі Соколовська подякувала Об’єднаним Арабським Еміратам за підтримку в подоланні пандемії COVID-19 в Україні.
Коронавірус в Україні: інші новини, які можуть вас зацікавити
- Лікар прокоментував розмови про "ефективність" аспірину при лікуванні COVID-19
- В Україні на коронавірус вже перехворіло приблизно 3% населення - МОЗ
- У "ковідній" лікарні в Одесі тіла мертвих по кілька годин лежать з живими – ЗМІ
- "Хто це придумав?": лікар назвав поширену помилку при лікуванні коронавірусу
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram