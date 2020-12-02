У Зеленського подякували Об’єднаним Арабським Еміратам за підтримку в подоланні пандемії коронавірусу в Україні.

Об’єднані Арабські Емірати передали Україні у межах домовленостей про медичну допомогу 100 тис. експрес-тестів на COVID-19 та 200 тис. захисних масок.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

За словами заступника керівника ОП Юлії Соколовської, отримані тести та засоби індивідуального захисту передадуть до Центру громадського здоров’я МОЗ, який і розподілятиме їх по регіонах.

Під час її зустрічі з дружиною посла ОАЕ Аль-Каабі Соколовська подякувала Об’єднаним Арабським Еміратам за підтримку в подоланні пандемії COVID-19 в Україні.

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Автор: Тамара Отовська