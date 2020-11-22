У РФ заявляють, що проводять випробування власної вакцини. Деякі люди після щеплень все ж хворіють на коронавірус.

Російська вакцина проти коронавірусу "Супутник V", яка проходить клінічні випробування, може з'явитися в Україні попри те, що є сумніви в її ефективності.

Таку думку висловила імунолог Анна Волоха, пише "Апостроф".

В установі, яка розробляє вакцину в Росії, поки офіційно не підтвердили третій етап клінічних досліджень на великій кількості добровольців.

"Відсоток недовіри до російської вакцини великий, оскільки він не проходив офіційно третю фазу випробувань. Але результати першої та другої фази відомі, і їм можна довіряти", - сказала Волоха.

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За словами медика, цей етап проходить в Росії зараз. Там вакцинують добровольців, лікарів і людей в групі ризику. Але вже є інформація, що деякі, попри вакцинацію, захворіли на коронавірус.

Лікар пояснила, що якщо "Супутник V" потрапить в реєстрацію ВООЗ, то може згодом з'явитися в Україні. Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов відзначав, що наша країна зможе закупити російську вакцину, якщо її ефективність буде доведена на міжнародному рівні.

"Це вакцина з аденовірусним вектором, а за тим же типом вакцина розробляється в Китаї і Британії. Їх принципи роботи схожі, і не можна говорити, що цій вакцині потрібно категорично не довіряти. Якщо буде адекватно оцінено третій етап досліджень, якщо вона виявиться ефективною і не буде виявлено серйозних побічних ефектів, то чому ні", - вважає Ганна Волоха.

Вакцини від коронавірусу: що відомо

Розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією домоглися в третій фазі випробувань вакцини найкращого показника ефективності, показавши 90-відсотковий результат.

У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли на коронавірусну інфекцію 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.

Згідно з наявними прогнозами, компанії виготовлять 50 мільйонів доз вакцини у 2020 році і понад одного мільярда - в 2021-му.

Президент України Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель врахувати інтереси України при плануванні поставок майбутньої вакцини від COVID-19.

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Автор: Юрій Годован