Лікар пояснив, як бути в разі алергії на захисну маску.

Якщо захисна медична маска викликає алергію, варто обрати маску іншого виробника, який використовує при виготовленні інші матеріали.

Таку пораду дав лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров, йдеться на Telegram-каналі "Коронавірус_інфо".

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"Дійсно, є в деяких пацієнтів контактний дерматит від масок", - зазначив лікар, додавши, що зміна виробника або підбір маски за принципом іншого матеріалу може вирішити проблему.

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Автор: Андрій Василюк