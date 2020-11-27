Медик дав пораду щодо захисних масок / фото REUTERS
Якщо захисна медична маска викликає алергію, варто обрати маску іншого виробника, який використовує при виготовленні інші матеріали.
Таку пораду дав лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров, йдеться на Telegram-каналі "Коронавірус_інфо".
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"Дійсно, є в деяких пацієнтів контактний дерматит від масок", - зазначив лікар, додавши, що зміна виробника або підбір маски за принципом іншого матеріалу може вирішити проблему.
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- Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.
- 17 листопада Рада провалила голосування за рекомендацію Кабміну скасувати карантин вихідного дня.
- 25 листопада у Кабміні допустили запровадження тотального карантину на новорічні свята.
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