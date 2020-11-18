Наголошується, що масове тестування всього населення міста неможливо через складність організації і високих витрат на нього.

У Львові почнуть перевіряти на зараження коронавірусом тестами на антиген. Почнуть з медиків і працівників сфери освіти.

Читайте такожБлизько 4 мільйонів українців отримають безкоштовне щеплення від COVID-19 у першій половині 2021 року - Ляшко

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.

Він розповів, що у середу були отримані 10 тисяч тестів. До кінця місяця місто має отримати 50 тисяч таких тестів. Ними проведуть мінімум дві хвилі тестування медиків, вчителів і вихователів.

Садовий також зазначив, що масове тестування всього населення міста неможливо через складність організації і високих витрат на нього.

"Згідно з рекомендаціями, щоб масове тестування було ефективним, потрібно провести кілька хвиль тестування всього населення. Бюджет для Львова складе від 500 мільйонів гривень, не рахуючи вартості власне організації. В Словаччині, наприклад, залучили військових і експертів з Австрії", - сказав Садовий.

Тест на коронавірус: що відомо

Сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна закупить 6 млн експрес-тестів на COVID-19. В першу чергу їх отримають сімейні лікарі та бригади швидкої допомоги.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що в Україні не можуть провести загальне тестування, як це зробили в Словаччині. Причиною цього є те, що Україна - країна з набагато більшим населенням.

Київських вчителів обіцяють безкоштовно тестувати на COVID-19

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН