У Львові почнуть перевіряти на зараження коронавірусом тестами на антиген. Почнуть з медиків і працівників сфери освіти.
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Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.
Він розповів, що у середу були отримані 10 тисяч тестів. До кінця місяця місто має отримати 50 тисяч таких тестів. Ними проведуть мінімум дві хвилі тестування медиків, вчителів і вихователів.
Садовий також зазначив, що масове тестування всього населення міста неможливо через складність організації і високих витрат на нього.
"Згідно з рекомендаціями, щоб масове тестування було ефективним, потрібно провести кілька хвиль тестування всього населення. Бюджет для Львова складе від 500 мільйонів гривень, не рахуючи вартості власне організації. В Словаччині, наприклад, залучили військових і експертів з Австрії", - сказав Садовий.
Тест на коронавірус: що відомо
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