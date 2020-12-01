Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов радить вживати часник і цибулю для підтримки внутрішнього імунітету у час поширення коронавірусної інфекції.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це Данілов сказав журналістам.
Зокрема, він сказав, що особисто не хворів на коронавірус.
"Мені не можна хворіти, у мене роботи багато", - заявив Данілов.
"Я вживаю обов'язкові вітаміни. По-друге, є розуміння і коли я з самого початку сказав, що треба вживати часник і цибулю - це не був якийсь жарт. Ви знаєте, в мене є певна освіта. Там дуже багато фітонцидів. Те, що стосується підтримки внутрішнього імунітету, - це обов'язкова річ для того, щоб ви були здорові", - додав Данілов.
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