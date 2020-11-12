Україна отримає близько 8,5 млн доз вакцини.

Рішення про дату та поставки в Україну вакцини від COVID-19 після її реєстрації приймуть 19 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу.

"Україна працює з механізмом COVAX, який забезпечить поставку в Україну вакцини проти коронавірусної хвороби в разі її реєстрації з доведеною безпечністю та ефективністю. Сьогодні ми чітко розуміємо, що ми отримаємо кількість доз, що буде дорівнювати 20% від кількості населення. Мова йде про максимум 8,5 млн доз. Перший транш ми очікуємо в розмірі 3% - це 1 млн 250 тисяч доз", - сказав він.

За його словами, найближче засідання правління COVAX буде 19 листопада, тоді стане відомо про орієнтовані дати поставки, кількість та вартість вакцини, яку отримає Україна.

Вакцина проти коронавірусу: що відомо

Возробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією домоглися в третій фазі випробувань вакцини найкращого показника ефективності, показавши 90-відсотковий результат.

У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли коронавирусною інфекцією 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.

Згідно з наявними прогнозами, компанії виготовлять 50 мільйонів доз вакцини у 2020 році і понад одного мільярда - в 2021-му.

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Автор: Леся Лещенко