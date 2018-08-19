Під Києвом сталася страшна ДТП: три людини загинули, четверо - у реанімації
Під Києвом на Новоірпінській трасі сталася смертельне ДТП. Загинуло 4 людини, ще троє перебувають в реанімації.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Як передає "Еспресо", ДТП сталася на Новоірпінській трасі. Suzuki рухався з боку Ірпеня, тоді як з боку Києва їхав Citroën.
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В один момент водій Suzuki вирішив розвернутися через дві суцільні смуги, не пропустивши при цьому Citroën і влетівши в результаті йому в бік.
Від потужного удару уламки розлетілися на десятки метрів, а учасників аварії приїхали вирізати з понівечених автомобілів рятувальники ДСНС.
Свідки аварії з допомогою бензопили самі намагалися витягнути водія Citroën, який на той момент ще був живий. Однак вони не встигли, оскільки отримані травми виявилися несумісні з життям.
Як повідомляв УНІАН, на Харківщині в результаті ДТП за участю скандального екс-чиновника загинули три людини.