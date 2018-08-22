У Вінниці жорстоко розстріляли молоду жінку, родичі шукають свідків (фото)

У вбитої 32-річної дівчини залишилась шестирічна донька.

Вранці 21 серпня у Вінниці знайшли тіло молодої дівчини з вогнепальними пораненнями. Рідні загиблої просять свідків трагічного інциденту відгукнутись.

Як повідомляє місцеве видання «Na Париже», посилаючись на інформацію поліції, тіло дівчини знайшли на вулиці Привокзальній. Особу загиблої встановлено, нею виявилась вінничанка 1986 року народження.

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За фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст 115 КК України (умисне вбивство).

Як повідомила у Facebook журналіст Вікторія Микитюк, загиблу звали Віталіна Плахотнюк. Тіло дівчини знайшли за кілька метрів від залізничних колій та автобусної зупинки. Відомо, що злочинець стріляв тричі.

«Рідні та близькі досі не можуть зрозуміти мотиви вбивства. Адже вінничанка була зі звичайної родини робітників, великих статків не мала. Працювала бухгалтером у «Зорі». Спокійна, добра та порядна. Після розлучення мешкала із батьками, сама виховувала 6-річну донечку Варвару і так мріяла повести її через тиждень до першого класу», - розповіла Микитюк.

За словами журналістки, того ранку Віталіна, як завжди, збиралась на роботу. Близько 9-20 вийшла із будинку та пішла до зупинки, однак за кілька метрів зустрілась з вбивцею. Кошти, мобільний телефон та інші цінні речі злочинець не взяв.

«Родина Віталіни звертається до всіх небайдужих вінничан, які можуть допомогти будь-якою інформацією. Якщо Ви щось бачили чи чули, чи, може, відео з Вашого реєстратора може допомогти у розслідуванні, будь ласка, зв'яжіться із рідними нашої землячки. Конфіденційність вони гарантують. Не будьмо байдужими. Буду вдячна Вам, друзі, за репост. Ось контакти: 063 024 4218, 093966 8454», - вказала вона.

Напередодні повідомлялось, що в Київському районі Одеси невідомий на вулиці стріляв у місцевого посадовця, потерпілий госпіталізований з вогнепальними пораненнями.