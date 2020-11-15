Заклад продовжував роботу попри карантин, однак правоохоронців до нього не пускали, стверджують в поліції.

Столичний спорткомплекс «5 елемент», співвласником якого є екс-президент України Петро Порошенко, продовжував працювати 14 листопада, попри введений урядом карантин вихідного дня.

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Про це повідомляється на сайті Нацполіції Києва. Зазначається, що під час комплексних перевірок правоохоронці прибули у спорткомплекс, який продовжив роботу попри обмеження Уряду.

На прохання поліцейських припинити роботу адміністрація відреагувала відмовою, правоохоронців навіть не пустили до приміщення закладу. У результаті складено адміністративний протокол та розпочато кримінальне провадження.

Гендиректор спорткомплексу Наталя Щербина оприлюднила у Facebook відеозвернення, в якому заявила про виконання правоохоронцями «політичного замовлення». За її словами, заклад мав законні підстави продовжувати роботу.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.

Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.

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Автор: Дмитро Захаров