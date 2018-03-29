Апеляційний суд залишив Савченко під вартою

Савченко залишиться під вартою до 20 травня, адвокати у скарзі просили суд застосувати запобіжний захід, не пов’язаний із триманням під вартою.

Апеляційний суд Києва відмовився задовольнити скаргу адвокатів народного депутата Надії Савченко на рішення суду першої інстанції про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий у справі суддя Ігор Паленик.

Адвокати у скарзі просили суд застосувати до Савченко запобіжний захід, не пов’язаний із триманням під вартою.

При цьому під час судового засідання до суду надійшло клопотання від Героя України Степана Хмари та рми Крат, яка назвала себе журналісткою, з проханням взяти підозрювану на поруки.

Сторона обвинувачення також просила скасувати рішення першої інстанції, але лише в частині незаконного затримання Савченко. Разом з тим суд визнав законним затримання Савченко.

Читайте такожСавченко заявляє, що її життю загрожуватиме небезпека, поки вона не піде з політики

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня, без альтернативи внесення застави.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ; ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.