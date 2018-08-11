Волкер нагадав Росії про закон "Магнітського" та закликав звільнити Сенцова

Волкер нагадав про чинний закон «Магнітського», який надає можливість запроваджувати санкції проти тих, кого підозрюють у порушеннях прав людини.

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер закликав владу Російської Федерації звільнити незаконно ув'язненого українського режисера Олега Сенцова.

Про це дипломат написав у Twitter.

"Росія повинна звільнити Олега Сенцова до того, як матиме ще одну смерть на своїх руках", - наголосив Волкер.

Він закликав зберегти життя Сенцову та нагадав про чинний закон «Магнітського».

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі офісів партій на півострові. Російський суд в серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцов перебуває в колонії у місті Лабитнангі на Ямалі.

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14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

13 липня стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала листа президенту РФ Володимиру Путіну з проханням про помилування її сина.

7 серпня в УФСВП Росії у Ямало-Ненецькому автономному окрузі запевнили, що стан здоров'я Сенцова оцінюється російськими лікарями як задовільний. Як зауважили у відомстві, йому призначено та проводиться лікування, спрямоване на підтримку основних функцій органів і систем організму, недопущення розвитку ускладнень.

При цьому адвокат Дмитро Дінзе, який відвідав режисера в колонії, заявив, що стан Сенцова погіршується: у нього дуже низький пульс (близько 40 ударів на хвилину) і сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії. Адвокат повідомив, що припиняти голодування політв'язень не планує.

8 серпня сестра Сенцова Наталія Каплан повідомила, що її брат майже не встає, а його стан катастрофічно поганий.

Денісова попросила Москалькову організувати переведення Сенцова у московський інститут або лікарню, де є спеціалісти з ендогенного харчування. Також Денісова попросила керівника адміністрації Путіна посприяти розгляду клопотання про помилування Сенцова.

Довідка УНІАН. Конгрес США ухвалив «Закон Магнітського» у грудні 2012 року. Документ спочатку був спрямований проти осіб, імовірно причетних до загибелі в СІЗО юриста Сергія Магнітського в 2009 році. У список вносилися ті, до кого застосовувалися персональні обмеження. Пізніше перелік поповнювався прізвищами людей, яких США підозрюють у порушеннях прав людини. Санкції передбачають заборону на в'їзд в країну і арешт всіх рахунків названої особи в американських банках.