Сенцов голодує вже 100 днів: Україна вимагає від РФ звільнити українця

10:33, 21 серпня 2018
Політика
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Олег Сенцов голодує 100 днів / фото facebook.com/denisovaombudsman

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«100 днів голодує О. Сенцов. Страшна цифра. Людське життя - найвища цінність. Вимагаємо від РФ негайно звільнити Олега», - написала вона у Twitter.

МЗС також звертається до партнерів України та міжнародних організацій із закликом посилити тиск на Росію задля звільнення українських політвязнів.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі офісів партій на півострові. Російський суд в серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

Сенцов перебуває в колонії у місті Лабитнангі на Ямалі. 14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

13 липня стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала листа президенту РФ Володимиру Путіну з проханням про помилування її сина. 7 серпня в УФСВП Росії у Ямало-Ненецькому автономному окрузі заявили, що стан здоров'я Сенцова оцінюється російськими лікарями як задовільний. Йому, запевнили у відомстві, призначено та проводиться лікування, спрямоване на підтримку основних функцій органів і систем організму, недопущення розвитку ускладнень.

В свою чергу, сестра Сенцова Наталія Каплан та його адвокат Дмитро Дінзе повідомляли, що стан здоров’я Олега погіршується. 16 серпня Каплан назвала його стан передкризовим – українець втратив вагу та весь час скаржиться на болі у серці. В нього дуже слабкий пульс, всього 40 ударів на хвилину.

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Теги: #Росія#Україна#Сенцов#голодування