Порошенко привітав Штайнмаєра з обранням на пост президента Німеччини

Про це йдеться в повідомленні на Twitter глави держави.

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Розраховую на продовження дружньої та плідної співпраці задля процвітання об'єднання єднаної Європи - демократичної та вільної — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 лютого 2017 р.

«Сердечно вітаю Франка-Вальтера Штайнмайєра – великого друга України з обранням Федеральним президентом ФРН!» - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН,сьогодні колишнього міністра закордонних справ ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра було обрано 12-м президентом країни. Він отримав необхідну для перемоги підтримку більше половини делегатів Федеральних зборів - органу, який скликається спеціально для того, щоб обрати главу держави.