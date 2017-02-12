Порошенко привітав Штайнмаєра з обранням на пост президента Німеччини

18:58, 12 лютого 2017
Політика
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Президент України Петро Порошенко привітав Франка-Вальтера Штайнмаєра з обранням на посаду президента Німеччини.

Петро Порошенко / REUTERS

Про це йдеться в повідомленні на Twitter глави держави.

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«Сердечно вітаю Франка-Вальтера Штайнмайєра – великого друга України з обранням Федеральним президентом ФРН!» - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН,сьогодні колишнього міністра закордонних справ ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра було обрано 12-м президентом країни. Він отримав необхідну для перемоги підтримку більше половини делегатів Федеральних зборів - органу, який скликається спеціально для того, щоб обрати главу держави.

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