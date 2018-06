В ПР сумніваються, що нардепи з опозиції насправді хочуть перевибори в Раду

Про це заявив народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів Віталій Журавський, коментуючи заяви опозиційних політиків про можливе проведення дострокових виборів до Верховної Ради України.

«З правової точки зору, Президент може розпустити парламент і оголосити позачергові вибори, якщо депутати не зможуть розпочати пленарне засідання Верховної Ради впродовж 30 днів. Але наразі юридичних підстав для цього немає», - повідомив парламентарій.

«Якщо ж узяти публічний аспект, слід зауважити, що останні парламентські вибори в Україні відбулися торік, 28 жовтня. А будь-які вибори – це певне збурення для суспільства, тому в цивілізованих країнах їх проводять один раз на чотири або п’ять років. І минулого року українці зробили свій вибір», - наголосив він.

За його словами, світова криза наклала свій відбиток і на фінансовий стан України. «Сьогодні проводити вибори – це удар по бюджету держави. Адже треба забезпечити роботу Центральної виборчої комісії, окружних і дільничних виборчих комісій, а це великі кошти. Мало того, що нині немає юридичних підстав для проведення виборів, то це нераціонально і з фінансової точки зору. Політики, які по-справжньому дбають про пенсіонерів, яких в Україні 13 мільйонів, про афганців, чорнобильців, багатодітних, інвалідів, яким особливо потрібна державна фінансова допомога, не стали б закликати до позачергових парламентських виборів. Адже краще ці гроші витратити на збільшення соціальних видатків», - зазначив Віталій Журавський.

Також він сказав, що опозиціонери в цивілізованих країнах не використовують таких методів, як блокування парламенту, перешкоджання роботі державних установ. «У них є парламентський майданчик, з якого вони можуть висловлювати критику. Так само вони мають можливість працювати в комітетах або заявляти про свою позицію через засоби масової інформації», - повідомив народний депутат.

«Я переконаний, що більшість опозиційних парламентаріїв проти перевиборів. Бо у них немає жодної гарантії, що вони потраплять до нового складу Верховної Ради. Така гарантія є лише у лідерів опозиції. Тож розмови про позачергові вибори слід припинити, адже для їх проведення немає жодних юридичних та політичних підстав», - підсумував він.

