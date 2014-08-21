В зоні АТО загинув сотник Майдану і лідер афганців Олег Міхнюк
15:31, 21 серпня 2014Політика
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Вчора під Луганськом загинув сотник самооборони Майдану, лідер воїнів-афганців Олег Міхнюк.
Загинув Олег Михнюк / фото mogpod.blox.ua
Тіло ще не доставлено в розташування частини, але імовірно похорон відбудеться завтра в Києві, повідомляє "Острів" з посиланням на товаришів по службі Олега Міхнюка.
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"Нас посилають на бійню. Вбивають руками сепаратистів", - сказали товариші по службі загиблого сотника, коментуючи його смерть.
Олег Міхнюк народився 1965 року в Чернігівській області. Нагороджений двома орденами Червоної Зірки, "За мужність" III і II ступенів, медалями. Перший заступник голови української Спілки ветеранів Афганістану.
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