У Росії заявили про затримання вигаданого бійця "Дніпра", Філатов назвав працівників СК РФ шизофреніками

Про це повідомив представник СКР Володимир Маркін, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

За словами Маркіна, обвинувачений за прізвищем Литвинов вже заарештований і найближчим часом буде етапований до Москви для проведення психолого-психіатричної експертизи.

Водночас радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що бійця на прізвище Литвинов в батальйоні "Дніпро" ніколи не було.

"Звичайно ж все це нахабна брехня. Може такий Сергій Литвинов й існує в реальності, але такого бійця в батальйоні "Дніпро" ніколи не було", - заявив він.

Читайте такожКомбат "Дніпра" розказав, що найстрашніше було в Іловайську

"І це ще не все! Батальйон "Дніпро-1" ніколи не виконував жодних задач на території Луганської області! Він діяв в Західному Донбасі - Курахово, Мар'їнці, Красноармійську, під Маріуполем, Іловайськом, але ніколи на території Луганській області" - написав Геращенко на своїй сторінці в Facebook.