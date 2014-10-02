У Росії заявили про затримання вигаданого бійця "Дніпра", Філатов назвав працівників СК РФ шизофреніками
Слідчий комітет Росії пред'явив бійцю українського батальйону "Дніпро" звинувачення у вбивствах мирних громадян на сході України
Про це повідомив представник СКР Володимир Маркін, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
За словами Маркіна, обвинувачений за прізвищем Литвинов вже заарештований і найближчим часом буде етапований до Москви для проведення психолого-психіатричної експертизи.
Водночас радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що бійця на прізвище Литвинов в батальйоні "Дніпро" ніколи не було.
"Звичайно ж все це нахабна брехня. Може такий Сергій Литвинов й існує в реальності, але такого бійця в батальйоні "Дніпро" ніколи не було", - заявив він.
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"І це ще не все! Батальйон "Дніпро-1" ніколи не виконував жодних задач на території Луганської області! Він діяв в Західному Донбасі - Курахово, Мар'їнці, Красноармійську, під Маріуполем, Іловайськом, але ніколи на території Луганській області" - написав Геращенко на своїй сторінці в Facebook.
Заступник голови Дніпропетровської ОДА Борис Філатов на своїй сторінці в Facebook емоційно заперечив діяльність батальйону "Дніпро" на Луганщині, а тим паче, у каральних операціях, у яких "шизофреніки зі слідчого комітету РФ" звинувачують добровольчий батальйон.
"Таке відчуття, що в цій хворій на всю голову країні почалося якесь божевільне змагання під гаслом: "Придумай нісенітницю про Україну і переконай в ній самого себе і оточуючих", - написав Філатов у соціальній мережі.
"Країна - фантом. Країна - фейк. Країна - ілюзія. І обов'язково настане той час, коли сумна реальність наполегливо постукає в двері найбільшого на Землі дурдому", - додав він.