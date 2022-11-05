Для багатьох господинь бісквіт - це найскладніша випічка. При відносній простоті рецептів ідеальні бісквітні коржі виходять далеко не у всіх.

Всі, хто хоч раз в житті намагалися щось спекти, знають, що приготувати бісквіт - не найпростіше завдання. На відміну від листкових коржів, бісквіт - дуже примхливе тісто. Саме бісквіт може не піднятися, корж може бути сирим всередині, гумовим на смак або зовсім сухим.

Якщо ви хочете навчитися пекти ідеальний бісквіт, потрібно засвоїти кілька простих правил.

Чому не виходить бісквіт

Причин, через які бісквіт може не вийти, величезна безліч. Якщо ви недостатньо добре збили яйця, тісто підніметься, але потім опаде. Якщо ви будете відкривати духовку під час приготування, тісто не підніметься зовсім.

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Занадто багато борошна або цукру зроблять тісто жорстким, а занадто висока температура випікання завадить бісквіту пропектися всередині. Зверху на коржі з'явиться рум'яна кірочка, в той час, як всередині тісто буде ще сирим.

Що робити, якщо бісквіт не підіймається

Основна причина, з якої бісквіт не підіймається - погано збиті яйця. Яйця потрібно збивати з цукром в білу пишну піну і тільки потім з'єднувати з борошном.

Також врахуйте, що категорично не можна відкривати духовку під час випікання бісквіта. Відкриваючи дверцята духовки ви знижуєте температуру випікання.

Якщо ви почали випікати бісквіт і він не підіймається, виправити ситуацію ви вже не зможете. Простіше та ефективніше буде зробити нове тісто і випікати корж, враховуючи попередні помилки.

Чому бісквіт виходить важким

Основна причина важкого бісквіта - це порушена рецептура і неправильний підбір інгредієнтів. Зайве борошно в тісті зробить бісквіт важким. Крім борошна, тісто можна зіпсувати зайвими яйцями та вершковим маслом. Також врахуйте, що бісквітне тісто не любить тривалого вимішування і тим більше не терпить підсипання борошна. Чим більше ви будете вимішувати тісто і підсипати борошно, тим більше шансів, що ви його просто зіпсуєте

Що робити, якщо бісквіт всередині сирий

Якщо ваш бісквіт зверху покрився скоринкою, але залишився сирим всередині, його ще можна врятувати. Зменште температуру в духовці, якщо це можливо - вимкніть верхній тен. Опустіть деко з тістом нижче і випікайте до готовності.

Що потрібно робити, щоб бісквіт не осів

Щоб бісквіт не осів вводьте збиті яйця в тісто дуже обережно. Якщо ви додасте збиті яйця швидко - бісквіт обов'язково осяде, оскільки при швидкому змішуванні тіста зі збитими яйцями вийдуть бульбашки повітря, які були в збитих білках.

Чому бісквіт щільний

Найбільш поширена причина щільного бісквіта - забите тісто. Зайве борошно зробить тісто щільним і бісквіт не вийде. Також якщо яйця були погано збиті, бульбашки повітря в тісті осядуть і бісквіт буде щільним.

Чому бісквіт гумовий

Якщо ви порушите рецептуру і додасте в тісто занадто багато цукру, бісквіт вийде гумовим.

Крім того, бісквіт може вийти гумовим, якщо ви використовували не просіяне борошно.

Ще одна причина гумового бісквіта - неправильне з'єднання борошна зі збитими яйцями. Для ідеального бісквіта потрібно збити білки в пишну піну і тільки потім обережно додавати борошно. З'єднувати білки з борошном можна тільки за допомогою лопатки. Використовувати міксер категорично не можна.

Що робити, якщо бісквіт вийшов твердим

Якщо ви залишите готовий корж в духовці до повного охолодження, він вийде твердим. Річ у тім, що навіть вимкнена духовка залишається гарячою і корж буде віддавати вологу. В результаті 30 хвилин у вимкненій, але гарячій духовці перетворять ваш бісквіт на сухар.

Твердий бісквіт можна врятувати шляхом просочення, але не перестарайтеся, щоб він не став мокрим.

Якщо ви хочете приготувати м'який бісквіт, його потрібно не тільки діставати з духовки відразу ж після виключення, але обов'язково просочувати.

Чому бісквіт не підіймається по краях

Бісквіт не зможе піднятися по краях, якщо ви змастите форму олією або вершковим маслом. Тісто буде зісковзувати. В результаті в центрі вашого бісквіта буде гора, але по краях він не підніметься. Якщо ви не впевнені у вашій формі для випікання - використовуйте пергаментний папір, але ніколи не змащуйте форму олією перед випіканням бісквітних коржів.

Чому верх бісквіта липкий

Ваш бісквіт вийде липким, якщо ви виставите занадто низьку температуру випікання. Оптимальна температура випікання бісквіта - 180-200 градусів. При температурі випікання 150-160 градусів бісквіт буде липким.

Як правило, з цією проблемою стикаються господині у яких плити старого зразка і духові шафи без шкали температурного режиму. В цьому випадку доведеться навчитися виставляти правильну температуру на око методом проб та помилок.

Чому у бісквіта не підіймається середина

Основна причина такої проблеми - неправильна температура випікання. Якщо ви виставите занадто високу температуру бісквіт просто не встигне піднятися посередині.

Ще одна причина того, що середина бісквіта не підіймається - неправильно збиті яйця. Багато господинь вважають за краще не відокремлювати жовтки від білків, проте професійні кухарі сходяться на думці, що для ідеального бісквіта потрібно відокремлювати жовтки від білків, збивати їх окремо і тільки після цього з'єднувати з борошном.

Чому не виходить бісквіт на кефірі

Бісквіт на кефірі не любить високих температур. Якщо ви виставите занадто високу температуру ваше тісто згорить зверху, але не пропечеться всередині.

Багато що залежить від жирності і якості кефіру. Чим жирніший кефір - тим смачнішим буде ваш бісквіт. Ще один важливий момент: кефір має бути кімнатної температури або злегка теплим. Додавати в тісто кефір з холодильника категорично не можна.

Також врахуйте, що якщо ви готуєте бісквіт на кефірі, потрібно додати в тісто трохи соди. Гасити цю соду не потрібно, її погасить кефір.

Чому бісквіт з какао не піднявся

Бісквіт з какао не підніметься, якщо ви поставили тісто в холодну, не розігріту заздалегідь духовку. Також бісквіт з какао не підніметься, якщо при з'єднанні збитих білків з борошном ви будете використовувати міксер. Білки потрібно з'єднувати з борошном тільки за допомогою лопатки й ніяк інакше.