Вчені виявили океан у надрах Землі
Міжнародний колектив геофізиків виявив воду на глибині в тисячу кілометрів від поверхні Землі.
Знайти океан вдалося завдяки алмазу, виявленому недалеко від річки Сан-Луїс у Бразилії, передає New Scientist.
Мінерал мав включення, які потрапили в нього при його формуванні й були виявлені інфрачервоної мікроскопією. Вкраплення в алмазі виявилися пов'язані з присутністю гідроксильних іонів, які, швидше за все, потрапили в мінерал разом з водою.
Читайте такожПід замороженою поверхнею Плутона може бути океан
Говорячи про хімічний склад, вчені зазначили, що включення переважно складаються з феррипериклаза, з якого складається приблизно п'ята частина мінеральної фази нижньої, тобто розташованої на глибині 660-2900 кілометрів, мантії Землі.
Автори зазначають, що вони отримали перші у світі прямі докази наявності води в настільки глибокому шарі мантії.
Раніше геологи з Університету Брауна і Планетологічного інституту (Арізона) знайшли нові свідчення існування рідкого підлідного океану на сучасному Плутоні.