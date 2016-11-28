Вчені виявили океан у надрах Землі

Знайти океан вдалося завдяки алмазу, виявленому недалеко від річки Сан-Луїс у Бразилії, передає New Scientist.

Мінерал мав включення, які потрапили в нього при його формуванні й були виявлені інфрачервоної мікроскопією. Вкраплення в алмазі виявилися пов'язані з присутністю гідроксильних іонів, які, швидше за все, потрапили в мінерал разом з водою.

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Говорячи про хімічний склад, вчені зазначили, що включення переважно складаються з феррипериклаза, з якого складається приблизно п'ята частина мінеральної фази нижньої, тобто розташованої на глибині 660-2900 кілометрів, мантії Землі.

Автори зазначають, що вони отримали перші у світі прямі докази наявності води в настільки глибокому шарі мантії.

Раніше геологи з Університету Брауна і Планетологічного інституту (Арізона) знайшли нові свідчення існування рідкого підлідного океану на сучасному Плутоні.