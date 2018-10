Прощати, але не забувати: у Торонто відкрили меморіал жертвам Голодомору (фото)

У канадському місті Торонто відбулася церемонія відкриття меморіалу жертв Голодомору.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив директор канадської програми розвитку при посольстві Канади в Україні Карим Моркос.

"Під час зворушливої церемонії сьогодні в Торонто офіційно відкрито меморіал жертвам Голодомору. Пан Микола Латишко, який залишився в живих після Голодомору і емігрував до Канади, сказав присутнім: "як християни, ми маємо вміти прощати, але ми ніколи не повинні забувати", - написав Моркос.

