Прощати, але не забувати: у Торонто відкрили меморіал жертвам Голодомору (фото)

На церемонії виступив Микола Латишко, який залишився в живих після Голодомору та емігрував до Канади.

У канадському місті Торонто відбулася церемонія відкриття меморіалу жертв Голодомору.

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Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив директор канадської програми розвитку при посольстві Канади в Україні Карим Моркос.

"Під час зворушливої церемонії сьогодні в Торонто офіційно відкрито меморіал жертвам Голодомору. Пан Микола Латишко, який залишився в живих після Голодомору і емігрував до Канади, сказав присутнім: "як християни, ми маємо вміти прощати, але ми ніколи не повинні забувати", - написав Моркос.