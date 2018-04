1+1 медіа запускає україномовну версію каналу Paramount Comedy

1+1 медіа разом з Viacom запускають спільний проект − молодіжний розважальний канал з сильним культовим контентом «Paramount Comedy». Це українська адаптація популярного міжнародного каналу «Comedy Central», який зібрав найкращі зарубіжні ситкоми, комедійні серіали, повнометражні фільми, скетчі та анімаційні серіали. Група придбала ліцензію американського медіаконгломерату на запуск в Україні й отримала право на контент мовника.

Тепер глядач зможе дивитись прем’єри улюблених та відомих у світі серіалів рідною мовою, адже весь контент дубльовано українською. Ключовими проектами каналу є серіали «Друзі / Friends», «Теорія великого вибуху / The Bing Bang Theory», «Як я зустрів вашу маму / How I met your mother», «Американська сімейка / Modern Family», «Новенька / New Girl», «2 дівчини без копійчини / 2 Broke Girls», «Спільнота / Community», «Останній справжній чоловік / Last Man Standing», «Південий парк / South Park». Більшість із них мають по декілька нагород «Еммі» та «Золотий глобус».

Paramount Comedy розрахований на широку аудиторію: чоловіки й жінки віком 18-40 у містах 50+, молоді, активні, позитивно налаштовані, з чудовим почуттям гумору та придатний для сімейного перегляду. Сигнал каналу транслюється через супутник «Astra A4» та закодовано системою умовного доступу «Verimatrix».

«Paramount Comedy – це найкращий світовий телевізійний гумор українською мовою для українського глядача. Наш пакет послуг складає 50% унікального контенту, який наразі можна побачити тільки в інтернеті. Для перегляду потрібно лише підключити канал і назавжди відмовитись від пошуку такого на піратських сайтах. Paramount Comedy займає перспективну нішу в пакеті 1+1 медіа, тому я переконана в його рейтинговому успіху», − прокоментувала новопризначений генеральний продюсер каналу Оксана Петришин.