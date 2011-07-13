Митники знайшли у міжнародній бандеролі раритетні книги

01:01, 13 липня 2011
Суспільство
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Вартість - близько 28 тисяч гривень

Співробітники митниці в одному з міжнародних поштових відправлень виявили раритетні книги - Tyrrell Henry «The history of the war with Russia» у 2-ох томах, видані у Лондоні більше, ніж півтора століття тому.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держмитслужби.

Зважаючи на високу якість друку і майже ідеальний стан видань, що надійшли з Великобританії на адресу громадянина України, працівники митниці направили їх на експертизу до Одеського літературного музею.

Виявилось, що реальна вартість раритетів становить близько 28 тисяч гривень, та перевищує майже у 70 разів заявлену відправником у митній декларації.

У цьому виданні британський історик зібрав велику кількість фактів, описів, літографій, портретів та карт часів російсько-турецьких війн початку XIX століття.

За фактом контрабанди складено протокол про порушення митних правил за статтею 341 митного кодексу України. Книги вилучено.

 

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