У Львові міська влада підтримувала підприємців і навіть оголосила для них суботу та неділю робочими днями, аби обійти урядові заборони.

Понад 150 протоколів на порушників карантину вихідного дня склали у Львові. Мер Львова Андрій Садовий обіцяє, що усі протоколи вони поможуть підприємцям оскаржити.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Там міська влада підтримувала підприємців і навіть оголосила для них суботу та неділю робочими днями, аби обійти урядові заборони. Багато закладів відкрилися, але біля них вже чатувала поліція.

Садовий сьогодні вранці розповів, що вихідні у місті видалися дуже стресовими для підприємців. За його словами, юристи міськради провели 700 консультацій телефоном і 80 разів виїжджали на місця після того, як у заклади навідалася поліція.

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Мер Львова сподівається, що в уряді дослухаються до бажання міст не запроваджувати карантин вихідного дня, або принаймні запропонують підприємцям розумні компенсації.

«Львів – є містом малого та середнього бізнесу. І це рішення уряду стосується 50 тисяч людей, їхніх сімей. Це, яка правило, молоді люди - 25, 30 років. І вони нормально переносять цей COVID-19. А клієнти, які приходять в ці кафе та магазини, також переважно молоді люди. У нас у Львові 25% вже перехворіло», - нагадав Садовий.

Карантин вихідного дня: що відомо

У зв'язку з погіршенням епідситуації Кабінет міністрів 11 листопада ухвалив рішення про запровадження в Україні карантину вихідного дня. Він має діяти щосуботи та неділі з 14 до 30 листопада. Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, поштовим відділенням, ветаптекам, медустановам, АЗС.

13 листопада мер Львова Андрій Садовий заявив, що виконком міськради ухвалив рішення до 30 листопада суботи та неділі на території міста оголосити робочими днями для закладів культури, громадського харчування, ТРЦ, спортзалів, фітнес-центрів та ринків.

Раніше про те, що не мають наміру виконувати рішення Кабміну про введення карантину вихідного дня, заявили мери Житомира, Тернополя, Черкас, Дніпра, Одеси, Івано-Франківська.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Львову та іншим містам України не вдасться уникнути карантину вихідного дня завдяки робочим суботам та неділям.

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Автор: УНІАН