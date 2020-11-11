11 листопада у Львівській області підтвердили ще 684 нових хворих на COVID-19.

У Львові не буде визначеного урядом карантину вихідного дня.

Про це заявив мер міста Андрій Садовий, цитує Львівська міськрада.

Садовий назвав такий карантин «дурницею», проте порадив мешканцям поки утриматися від масових зібрань.

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«Карантин вихідного дня, на мою думку, — це дурниця. Ми були, є і будемо разом з вами, жодного нерозумного рішення місто приймати не буде. Ми з вами повинні взяти на себе всі зобов’язання: ніяких бенкетів, ювілеїв чи весіль, але про повний локдаун не можна говорити», – відповів Садовий.

До слова, 22 листопада у Львові відбудеться другий тур місцевих виборів. За крісло мера боротиметься чинний міський голова Андрій Садовий і колишній голова Львівської ОДА Олег Синютка.

11 листопада в регіоні підтвердили ще 684 нових хворих на COVID-19. З початку пандемії на Львівщині інфікувалися 34 988 мешканців. Це один з найвищих показників в Україні.

Водночас 22 667 хворим вдалось одужати, 1012 – померли.

Карантин вихідного дня запровадили на три тижні. Нові обмеження набирають чинності по всій Україні з 14 листопада. В країні у суботу й неділю зачинятимуть готелі й спортзали, а ресторани та кафе працюватимуть «на виніс».

Детальніше про нові обмеженнячитайте тут.

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Автор: Яна Ставська