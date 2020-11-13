Прем’єр зауважив, що карантин вихідного дня стосується безпосередньо суб’єктів господарювання.

Прем’єр Денис Шмигаль нагадав, що у міських голів немає повноважень дозволяти чи забороняти карантин.

Про це він заявив на селекторній нараді з керівниками областей щодо ситуації з поширенням COVID-19, цитує прес-служба уряду.

Читайте такожУ Кабміні пояснили, чому під час карантину вихідного дня будуть відчинені церкви

«У міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень Уряду на території окремо взятої територіальної одиниці. Рішення Уряду діють безумовно і підлягають виконанню всіма суб’єктами господарювання, які розташовуються на території України», – наголосив Шмигаль.

Прем’єр зауважив, що карантин вихідного дня стосується безпосередньо суб’єктів господарювання.

«Якщо це, наприклад, ТРЦ, то він має бути закритий протягом вихідних», — зазначив глава уряду.

Шмигаль попросив глав областей скоординувати поліцію й експертів Держпродспоживслужби, щоб перевірити, чи виконують підприємці карантинні обмеження у суботу та неділю.

Своєю чергою, ще вранці міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що не розуміє, «як міські голови можуть це ігнорувати, тому що діяльність місцевих органів влади на вихідні дні не обмежується».

Карантин вихідного дня, запроваджений урядом з 14 листопада, викликав неабиякий опір з боку регіонів. Від нових обмежень уже встигли відмовитися мери, зокрема, Львова, Тернополя, Черкас, Рівного. Водночас у Києві рішенню уряду слідуватимуть.

Станом на 13 листопада в Україні підтвердили 11 787 нових випадків інфікування коронавірусом. Найбільше заражень зафіксували в Києві (1083), Дніпропетровській (740), Запорізькій (727), Сумській (680) та Київській (672) областях.

Коронавірус: важливо знати кожному

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська