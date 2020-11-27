Локдаун можуть запровадити й раніше, якщо добовий приріст інфікування COVID-19 різко зросте.

Влада наразі обговорює кілька варіантів дат, коли можуть ввести зимовий локдаун в Україні. Проте єдиного варіанту поки немає.

Про це повідомляє УП з посиланням на поінформованих співрозмовників в уряді та на Банковій.

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Один з варіантів – з 25 грудня по 17 січня, про що говорили з губернаторами та мерами приблизно тиждень тому.

Однак співрозмовники журналістів припустили, що тотальний карантин можуть запровадити й раніше, якщо добовий приріст інфікування COVID-19 різко зросте.

«Інший варіант, який звучить у владних коридорах, – з 7 до 20 грудня», – пишуть журналісти. Проте це поки одна з версій, і вона в уряді не обговорювалася.

Локдаун на новорічні свята

Рішення про запровадження в Україні локдауну може бути ухвалене після третіх вихідних "карантину вихідного дня" - тобто 28-29 листопада, повідомив раніше заступник глави ОП Кирило Тимошенко. Однак щодо цього питання будуть радитися з місцевою владою. Це рішення буде базуватися на темпах зростання захворюваності й заповненості лікарень.

Локдаун може передбачати закриття кордонів країни, введення комендантської години, скасування міжнародного та міжміського транспортного сполучення, закриття закладів освіти, закладів громадського харчування та розваг.

Такі обмеження вже діяли в Україні з середини березня до кінця травня. Тоді влада вдалася до жорсткого карантину, аби підготувати систему охорони здоров’я до напливу хворих на COVID-19. З кінця травня їх почали послаблювати, згодом уряд запровадив адаптивний карантин, котрий нещодавно замінили карантином вихідного дня.

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Автор: УНІАН