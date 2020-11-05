Штраф за відсутність захисної маски на обличчі складатиме від 170 до 255 гривень.

Законопроект №3891, який передбачає посилення контролю за дотриманням карантину, пройшов профільний комітет Ради. Його ухвалення міністерство охорони здоров’я чекає вже в сесійній залі парламенту.

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Про це на брифінгу 5 листопада повідомив глава МОЗ Денис Степанов.

Він нагадав, що законодавча ініціатива полягає у штрафуванні громадян без захисних масок одразу на місці. Законопроект від уряду подали в парламент ще в липні, але тільки зараз, каже міністр, у депутатів «дійшли руки».

Як і хто штрафуватиме

Штраф за відсутність захисної маски на обличчі буде від 170 до 255 гривень.

«При цьому поліція може відразу складати протокол, а не так, як було раніше. Раніше складали протокол, його передавали в суд, потім вирішували, чи накладати штраф чи не накладати штраф. В результаті цього у нас щодо менш як 3-5% були застосовані штрафні санкції – як до громадян, так і до організацій. Зараз це буде такий же механізм, як і щодо порушення ПДР», – пояснив Степанов.

Українців у випадку ухвалення закону зможуть штрафувати не тільки правоохоронці, а й працівники епідемічного контролю, а також представники органів місцевого самоврядування, бо саме на останніх покладається здійснення контролю за протиепідемічними заходами.

Законопроект щодо посилення контролю за дотриманням карантинних обмежень уперше анонсував головний санлікар Віктор Ляшко.

Наразі – на період карантину – українців можуть штрафувати за відсутність масок в громадських місцях на суму від 170 до 255 гривень. Для юридичних осіб суми штрафів становлять від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 3 400 гривень до 5 100 гривень).

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Автор: Яна Ставська