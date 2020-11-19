Українці оцінили діяльність влади щодо боротьби з коронавірусом / фото REUTERS

60% українців не задоволені діяльністю президента України Володимира Зеленського у боротьбі з епідемією коронавірусу. Натомість 35% - задоволені.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 15-17 листопада 2020 року.

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 Діяльністю голови Верховної Ради Дмитра Разумкова задоволені 33%, не задоволені – 48%, не змогли оцінити – 18%. Роботою Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля задоволені 23%, не задоволені – 60%, не змогли оцінити – 18%.

Найбільше серед органів центральної влади опитані не задоволені роботою Кабінету міністрів (67%) та Верховної ради (72%). Діяльністю Міністра охорони здоров’я Максима Степанова задоволені 32%, 55% – не задоволені, діяльністю поліції задоволені 36%, 51% – не задоволені.

Як проводилося соціологічне дослідження

Опитування проводилось серед повнолітнього населення України в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 3000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,8%

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Автор: Андрій Василюк