Нардепка вважає, що підприємці мають отримувати компенсації за втрати через запроваджений карантин вихідного дня.

Кабінет міністрів має розробити механізм допомоги бізнесу, який працює в культурній та туристичній сферах.

Таку думку висловила нардепка, заступниця голови фракції "Слуга народу" в Раді Євгенія Кравчук в ефірі каналу "Україна 24". Вона вважає, що підприємці мають отримувати компенсації за втрати через запроваджений карантин вихідного дня.

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"Аргумент щодо карантину вихідного дня може бути лише один – це зменшення кількості хворих, яких ми фіксуємо щодня. І це ми зможемо побачити не менше як за тиждень, а то й два, коли хоч якийсь ефект буде. Я критикувала не раз сам підхід до цих обмежувальних заходів, коли працює громадський транспорт, великі супермаркети, а не працюють музеї, величезні простори, де можна дотримуватися соціальної дистанції. Зараз не працюють національні парки, їхня територія – це сотні гектарів, це відкрите повітря", — сказала вона.

Тому, за словами Кравчук, депутати склали листа до прем'єр-міністра.

"Ми підготували листа (прем'єр-міністру — ред.) Шмигалю від нашого комітету, який опікується культурною галуззю, сферою гостинності, туризму. Будемо говорити про певні компенсаторні механізми та певний пріоритет цієї галузі на наступні роки у фінансуванні та державній підтримці. Бо ми підрахували, що галузь відкотилася по ВВП десь на 2010 рік. І кожні вихідні близько 500 млн туризм, готелі, ресторани, культурні заклади втрачають через обмежувальні заходи", — зазначила вона.

Нардепка розповіла, як ще допомогти людям, окрім звернень до уряду.

"Перше — переговори щодо оренди, бо є питання щодо звільнення від оренди у вихідні дні. Друге — це безвідсоткове кредитування під державні гарантії з можливою сплатою частини кредиту державою, якщо роботодавець не просто не звільняє працівників, а й створює робочі місця. Третє — це прямі компенсаторні механізми, це виплати зарплати для тих, хто не звільняє працівників і вони вимушено не працюють, і пріоритетизація цих галузей на наступні роки, бо виходити з кризи доведеться 2-3 роки мінімум", — сказала вона.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.

Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.

17 листопада Рада провалила голосування за рекомендацію Кабміну скасувати карантин вихідного дня.

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Автор: Андрій Василюк