Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за два тижні у березні зафіксували збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі.
Читайте такожОкупанти на Донбасі з гранатометів обстріляли українські позиції біля АвдіївкиПро це йдеться у звіті місії, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.
"З 8 до 21 березня 2021 року СММ зафіксувала 1 тис. 260 порушень режиму припинення вогню проти 944 за попередній двотижневий період", - сказано у звіті.
Також протягом двотижневого звітного періоду СММ підтвердила інформацію про трьох жертв серед цивільного населення, двоє з яких загинули.
"Тож сукупна кількість жертв серед цивільного населення з початку 2021 року налічує чотири особи: двоє загиблих та двоє поранених", - сказано у звіті.
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