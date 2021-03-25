За даними спостерігачів місії, з початку року в регіоні внаслідок обстрілів чи вибухів загинули двоє цивільних осіб, ще двоє отримали поранення.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за два тижні у березні зафіксували збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Читайте такожОкупанти на Донбасі з гранатометів обстріляли українські позиції біля АвдіївкиПро це йдеться у звіті місії, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

"З 8 до 21 березня 2021 року СММ зафіксувала 1 тис. 260 порушень режиму припинення вогню проти 944 за попередній двотижневий період", - сказано у звіті.

Також протягом двотижневого звітного періоду СММ підтвердила інформацію про трьох жертв серед цивільного населення, двоє з яких загинули.

"Тож сукупна кількість жертв серед цивільного населення з початку 2021 року налічує чотири особи: двоє загиблих та двоє поранених", - сказано у звіті.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко