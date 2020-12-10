Члени уряду підтримали пропозицію Мінреінтеграції зберегти штатну роботу усіх КПВВ.

Усі контрольно-пропускні пункти в‘їзду-виїзду на лінії розмежування на Донбасі працюватимуть у штатному режимі під час посилених карантинних обмежень, які діятимуть в Україні з 8 по 24 січня.

Про це повідомляється на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що під час ухвалення рішення про запровадження посилених карантинних обмежень члени уряду підтримали пропозицію Мінреінтеграції зберегти штатну роботу усіх КПВВ.

"Ми засуджуємо блокування роботи КПВВ з боку РФ як на адмінмежі з Кримом, так і на Донеччині та Луганщині. Ми розуміємо, що люди й так перебувають в заручниках окупаційних режимів", - сказав віце-прем‘єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Ситуація дуже складна, але ми зі свого боку зобов'язані просто зробити усе, що від нас залежить, аби максимально забезпечити дотримання прав людей на отримання гідної медичної та соціальної допомоги на підконтрольній території, права бути з родиною та інші. І я щиро вдячний членам уряду за підтримку", - додав він.

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Локдаун в Україні: що відомо

9 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня.

Також, Кабінет міністрів продовжив дію карантинних обмежень "помаранчевої" зони, які діють сьогодні, до 28 лютого 2021 року.

Окрім цього, Уряд дозволив закладам харчування у новорічну ніч працювати до 01:00, а не до 23:00.

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Автор: Світлана Закелова