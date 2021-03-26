Конкретні рішення та офіційна позиція очікується орієнтовно за дві години.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі збирається на екстрену внутрішню нараду через загибель військовослужбовців ЗСУ на Донбасі.

Читайте такожСитуація на Донбасі: бойовики відкривали вогонь з гранатометів та кулеметівПро це повідомляється у Telegram-каналі ТКГ.

"Сьогодні, 26 березня близько 14:00 на напрямку ШУМИ в результаті обстрілу противником наших позицій загинуло четверо та поранено двоє військовослужбовців ЗСУ. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Делегація висловила щирі співчуття рідним та близьким військових, що загинули за Україну. Конкретні рішення та офіційна позиція очікується орієнтовно за дві години.

Загибель військових на Донбасі

Сьогодні, 26 березня, збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл українських позицій, внаслідок чого загинуло четверо військових.

Окупанти обстріляли українських військових з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів неподалік населеного пункту Шуми.

Як повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко, наразі бій між українськими військовими та російськими окупантами триває.

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Автор: Людмила Жерновська