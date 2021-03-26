Українська делегація в Тристоронній контактній групі збирається на екстрену внутрішню нараду через загибель військовослужбовців ЗСУ на Донбасі.
Читайте такожСитуація на Донбасі: бойовики відкривали вогонь з гранатометів та кулеметівПро це повідомляється у Telegram-каналі ТКГ.
"Сьогодні, 26 березня близько 14:00 на напрямку ШУМИ в результаті обстрілу противником наших позицій загинуло четверо та поранено двоє військовослужбовців ЗСУ. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Делегація висловила щирі співчуття рідним та близьким військових, що загинули за Україну. Конкретні рішення та офіційна позиція очікується орієнтовно за дві години.
Загибель військових на Донбасі
- Сьогодні, 26 березня, збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл українських позицій, внаслідок чого загинуло четверо військових.
- Окупанти обстріляли українських військових з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів неподалік населеного пункту Шуми.
- Як повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко, наразі бій між українськими військовими та російськими окупантами триває.
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