За минулу добу, 4 грудня, бойовики двічі обстрілювали позиції Збройних сил. Ворожий снайпер поранив українського бійця.
Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.
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Поблизу Водяного окупанти відкривали вогонь з артилерії 122-го калібру і мінометів 120-го калібру.
На ділянці біля Луганського найманці РФ застосували снайперську зброю, унаслідок чого поранили одного військового. Воїну надали медичну допомогу й евакуювали в госпіталь.
З початку 5 грудня противник один раз порушив режим припинення вогню. Ділянку під Шумами ворог обстрілював з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
«Обстріли не становили загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому вогонь у відповідь наші воїни не відкривали», – переконують у штабі.
Україна повідомила представникам ОБСЄ про «зухвалі й підступні дії» бойовиків, підконтрольних Москві. У штабі запевняють, що ситуація залишається контрольованою.
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