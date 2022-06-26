Фахівці кажуть, що дівчинці пощастило, адже рани не глибокі.

7-річна дівчинка, яку рятувальники дістали з-під завалів будинку у Шевченківському районі столиці, зруйнованому внаслідок ракетного удару РФ, перебуває у стабільному стані.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на лікарів столичного "Охмадиту".

Черговий лікар-хірург Сергій Ніконов зазначив, що у дитини кілька поверхневих ран шиї, привушної ділянки, забиття тулуба, кінцівок, обличчя, садна, струс головного мозку, поріз слизової нижньої губи. Її стан стабільний, загрози для життя немає.

"Дві великі рани, одна на шиї, одна за вухом, у роті… Дівчинці пощастило, що рани не глибокі, не зачепило глибокі судини шиї... З точки зору косметики, там все буде добре", — розповів щелепно-лицевий хірург "Охматдиту" Анатолій Тимошенко.

За слвоами медиків, наразі дівчинка перебува у свідомості. Поруч з нею дорослий.

Ворог вдарив ракетами по Київщині: що відомо

Як повідомляв УНІАН, ранок 26 червня почався неспокійно. Мешканці Києва почули декілька вибухів. Згодом інформацію про це підтвердив мер столиці Віталій Кличко.

Під ворожий обстріл потрапив Шевченківській район столиці. В ДСНС заявили про постраждалих та підтвердили пожежу в багатоповерхівці.

Згодом стало відомо, що одну ракету ППО збила на Київщині. Її залишки впали на околицях одного з сіл, постраждалих немає.

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