Протягом минулої доби, 16 листопада, з боку бойовиків на Донбасі зафіксоване одне порушення в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання ”Схід”.
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook.
"Упродовж дня спостерігалася тиша, проте у вечірній час з тимчасово окупованого селища Пікузи ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї в напрямку Гнутового", - йдеться в повідомленні.
Бойових втрат та поранень серед українських військових не було, стверджують в ООС.
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За поточну добу, 17 листопада, режим припинення вогню наразі зберігається повною мірою.
Війна на Донбасі: порушення перемир'я з боку бойовиків
- З опівночі 27 липня на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі діє режим повного і всеосяжного припинення вогню.
- Російські окупанти регулярно здійснюють обстріли позицій українських військових, які, за оцінкою штабу ООС, мають провокативну мету.
- Зокрема, 30 жовтня о 00:28 противник здійснив обстріл з напрямку Пікузи на Водяне, використовуючи АГС і підствольні гранатомети. В результаті обстрілу загинули двоє військовослужбовців ЗС України. Це були морські піхотинці сержант Бондарюк Володимир Володимирович та старший сержант Старостін Михайло Григорович.
- 30 жовтня учасники ТКГ вкотре домовилися дотримуватися режиму припинення вогню.
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