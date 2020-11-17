Режим припинення вогню наразі зберігається повною мірою.

Протягом минулої доби, 16 листопада, з боку бойовиків на Донбасі зафіксоване одне порушення в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання ”Схід”.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook.

"Упродовж дня спостерігалася тиша, проте у вечірній час з тимчасово окупованого селища Пікузи ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї в напрямку Гнутового", - йдеться в повідомленні.

Бойових втрат та поранень серед українських військових не було, стверджують в ООС.

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За поточну добу, 17 листопада, режим припинення вогню наразі зберігається повною мірою.

Війна на Донбасі: порушення перемир'я з боку бойовиків

З опівночі 27 липня на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі діє режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Російські окупанти регулярно здійснюють обстріли позицій українських військових, які, за оцінкою штабу ООС, мають провокативну мету.

Зокрема, 30 жовтня о 00:28 противник здійснив обстріл з напрямку Пікузи на Водяне, використовуючи АГС і підствольні гранатомети. В результаті обстрілу загинули двоє військовослужбовців ЗС України. Це були морські піхотинці сержант Бондарюк Володимир Володимирович та старший сержант Старостін Михайло Григорович.

30 жовтня учасники ТКГ вкотре домовилися дотримуватися режиму припинення вогню.

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Автор: Олександр Топчій