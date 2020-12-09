Втрат у лавах ЗСУ немає.

За минулу добу бойовики на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню, встановлений у липні.

Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру ООС.

Неприцільні ворожі обстріли зі стрілецької зброї було зафіксовано в районі міста Авдіївка.

"Ця вогнева провокація противника не несла загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат, внаслідок ворожих пострілів, не було", - йдеться у повідомленні.

З початку поточної доби вздовж усієї лінії фронту спостерігається тиша - порушень перемир'я не зафіксовано.

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Автор: Юрій Годован