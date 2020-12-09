Доба на Донбасі минула без втрат / Фото УНІАН
За минулу добу бойовики на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню, встановлений у липні.
Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру ООС.
Неприцільні ворожі обстріли зі стрілецької зброї було зафіксовано в районі міста Авдіївка.
"Ця вогнева провокація противника не несла загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат, внаслідок ворожих пострілів, не було", - йдеться у повідомленні.
З початку поточної доби вздовж усієї лінії фронту спостерігається тиша - порушень перемир'я не зафіксовано.
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