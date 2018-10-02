Business Insider: Російський Міг-31 засікли з небаченою раніше зброєю

Вірогідно, ракета на його борту - це нова російська розробка для знищення супутників, яка може створити проблеми для армії США

Російський Міг-31 помітили під час зльоту із загадковою ракетою, яка, вірогідно, призначена для знищення супутників на орбіті Землі. І якщо це так, тоді викрита нова зброя може створити проблеми для армії США.

Про це пише Business Insider, нагадуючи, що Міг-31 був розроблений ще в часи СРСР. Однак, він досі лишається одним з найшвидших літаків, які будь-коли будували, завдяки здатності долати три Маха, досягнувши висоти на межі з космосом. І при цьому Міг-31 здатен нести серйозний вантаж зброї, що робить його ідеальним для протисупутникових ракет. У вересні Росія випробовувала одну з таких.

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Тепер же російський літак помітили з невідомою масивною ракетою під час зльоту на випробувальному центрі «Жуковський» поблизу Москви. У Міг-31 ціла історія участі у протисупутникових програмах. Але нова ракета може вказувати на пожвавлений інтерес Росії до цього напрямку.

Видання нагадує, що США, Росія і Китай демонстрували значні досягнення у сфері боротьби проти супутників останнім часом, зважаючи на те, що армії по всьому світі все більше покладаються на космічні апарати для обміну інформацією. Тож атака проти них може мати сенс в разі виникнення війни. Президент США Дональд Трамп також оголосив про намір своєї країни розібратися з орбітальними загрозами, створивши спеціальний космічний рід військ в структурі американської армії.

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Не виключено, що помічена на борту російського Міг-31 ракета має на меті не збивати супутники, а швидко виводити їх на орбіту. Адже в разі конфлікту, якщо ворог буде знищувати важливу космічну інфраструктуру, потрібно також мати можливість швидко відновлювати її, виводячи на орбіту нові апарати. Видання також зауважує, що якщо Росія випробовує протисупутникові ракети, це повинно тривожити США. Адже американська армія повністю покладається на GPS і космічні активи, в той час як у Росії й Китаю досі є аналогові засоби контролю. І в разі початку космічної війни це може стати проблемою.