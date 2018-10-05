Business Insider: Танкісти США назвали головні промахи російських Т-14 «Армата»

Найбільше екіпажу танків Abrams не сподобалася ідея з автоматичною перезарядкою гармати.

Члени екіпажу американського танка Abrams демонстрували свою бойову машину журналістам на піщаному полігоні «Форт-Блісс», коли їх запитали про російські Т-14 «Армата».

Спочатку танкісти Збройних сил США не хотіли критикувати передову розробку Росії. Але вони все ж погодилися дати Business Insider свої коментарі на умовах анонімності. Т-14 був розроблений в рамках більш широкого російського проекту універсальної бойової платформи «Армата», на основі якої окрім танка збудовані також БПМ Т-15 і самохідна гаубиця «Коаліція-СВ».

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Т-14 оснащений 125-міліметровою гарматою і системою автоматичної перезарядки для неї. В цей час, калібр гармати американських Abrams на 5 міліметрів менший.

«Екіпаж Т-14 повинен складатися з трьох людей. Всі члени екіпажу у захисних заглибинах, тож, здається, вони добре захищені», - похвалив російську розробку один з американських танкістів.

Однак, проблемою він назвав систему автоматичної перезарядки.

«Подивіться навколо. Бачите, як тут брудно? Потрібно щось, що буде працювати за будь-яких умов. Загалом, я думаю, росіяни люблять будувати речі, такі як АК, які можна кинути в багно, а вони все одно будуть стріляти. Але мені здається у Т-14 вони втратили пильність, намагаючись мати ефектний вигляд», - додав американський танкіст.

Він також додав, що члени екіпажу заряджають гармату значно швидше, ніж будь-яка сучасна система автоматичної перезарядки.

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«Боєприпаси дуже важкі й довгі, а башта дуже мала. Через це у Т-14 автоматизована вся башта. Але що станеться, якщо щось піде не за планом посеред бою? Комусь доведеться підніматися в башту, покинувши свою позицію? Не знаю навіть», - пояснив американський танкіст.

«Давайте уявимо ситуацію, коли виникла помилка», - додав інший член екіпажу Abrams.

«Скільки часу знадобиться, щоб відкрити цю машину, відкрити люк і спуститися туди?», - додав він.

Журналісти Business Insider запитали також американських танкістів, що вони думають про задум зробити Т-14 безпілотним.

«З технічної точки зору, безпілотний танк зробити надзвичайно важко. От я працюю над тим, щоб підтримувати роботу цих танків, а вони все одно виходять з ладу», - пояснив один з членів екіпажу Abrams, вказавши на складність підтримувати боєздатність автоматизованих танків.

Видання нагадує, що Москва спочатку планувала взяти на озброєння 2300 Т-14 до 2020 року. Але потім їй довелося відмовитися від них через брак грошей.