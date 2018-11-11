Жителі Нью-Делі задихаються від токсичного смогу

Причиною появи отруйного диму називають запуск феєрверків під час святкування фестивалю Дівалі та масове спалювання стерні на полях.

Жителі столиці Індії Нью-Делі четвертий день продовжують задихатися від токсичного смогу, який з'явився вранці 8 листопада після святкування індуїстського фестивалю Дівалі, відомого також як "Свято Вогнів".

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Про це повідомляє Reuters.

"Перед цим майже всю ніч десятки тисяч людей запускали в повітря феєрверки та петарди. Дим від них підвищив і без того високий рівень смогу від вихлопних газів транспортних засобів і промислових викидів. Наклалося на це і сезонне спалювання селянами стерні на полях", - йдеться в повідомленні.

Рівень забруднення повітря перевищив 400 мікрограмів твердих частинок на кубічний метр при нормі 25.

Метеорологи не обіцяють, що в найближчі дні в Нью-Делі очікується сильний дощ або посилення вітру, що дозволило б очистити повітря. Щоб хоч якось покращити ситуацію, влада до понеділка заборонили в місті всі будівельні роботи і в'їзд важкого вантажного транспорту. Населенню рекомендували носити на обличчі пов'язки, а водіям - відмовитися від використання автомобілів.

Всесвітня організація охорони здоров'я називає повітря в Нью-Делі шостим по забрудненості в світі. При цьому в столиці Індії проживає 20 мільйонів осіб.