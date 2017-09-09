Лідер німецьких лібералів припустив можливість повернення Росії до G8
Голова ліберальної німецької партії "Вільні демократи" Крістіан Лінднер важливою умовою назвав відмову Росії від військових маневрів біля східних кордонів ЄС.
Голова ліберальної німецької партії "Вільні демократи" Крістіан Лінднер висловився за повернення Росії до клубу країн «Великої вісімки» у разі відмови російської влади від військових маневрів, що загрожують східноєвропейським країнам.
Про це Лінднер сказав в інтерв'ю журналу Focus, оприлюдненому 9 вересня, передає Deutsche Welle.
"Якщо Росія відмовиться від військових маневрів, які загрожують нашим східноєвропейським партнерам, то це стало б приводом відродити G8, нехай навіть спочатку в форматі G7 + 1", - сказав він.
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"Краще розмовляти з російським президентом Володимиром Путіним, ніж про нього", - додав Лінднер.
При цьому він закликав до більш жорсткої позиції щодо Росії, якщо вона не відмовиться від провокацій.
"Якщо Росія й надалі буде провокувати, то потрібно буде припинити будівництво газопроводу Nord Stream", - сказав він.
Росія була виключена з G8 через тимчасову окупацію Криму у в 2014 році.
Лінднер уже раніше висловлювався за діалог з Кремлем і припускав можливість "замороження" питання Криму.