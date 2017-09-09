Лідер німецьких лібералів припустив можливість повернення Росії до G8

Голова ліберальної німецької партії "Вільні демократи" Крістіан Лінднер висловився за повернення Росії до клубу країн «Великої вісімки» у разі відмови російської влади від військових маневрів, що загрожують східноєвропейським країнам.

Про це Лінднер сказав в інтерв'ю журналу Focus, оприлюдненому 9 вересня, передає Deutsche Welle.

"Якщо Росія відмовиться від військових маневрів, які загрожують нашим східноєвропейським партнерам, то це стало б приводом відродити G8, нехай навіть спочатку в форматі G7 + 1", - сказав він.

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"Краще розмовляти з російським президентом Володимиром Путіним, ніж про нього", - додав Лінднер.

При цьому він закликав до більш жорсткої позиції щодо Росії, якщо вона не відмовиться від провокацій.

"Якщо Росія й надалі буде провокувати, то потрібно буде припинити будівництво газопроводу Nord Stream", - сказав він.

Росія була виключена з G8 через тимчасову окупацію Криму у в 2014 році.

Лінднер уже раніше висловлювався за діалог з Кремлем і припускав можливість "замороження" питання Криму.