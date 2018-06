У Голівуді проходить церемонія вручення «Золотого глобуса»

У Голівуді проходить церемонія вручення премій "Золотий глобус".

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, фільми "Мені б у небо" Джейсона РЕЙТМАНА і "Дев`ять" Роба МАРШАЛЛА лідирують за числом номінацій на премію, яка щорічно присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси.

Картина "Мені б у небо" (Up in the air), із Джорджем КЛУНІ у головній ролі, претендує відразу на шість нагород.

Епічна стрічка "Аватар" Джеймса КЕМЕРОНА номінована на "Золотий глобус" у чотирьох номінаціях.

За кращий іноземний фільм змагатимуться італійська картина "Баарія" (Baaria) Джузеппе ТОРНАТОРЕ, іспанська стрічка "Розімкнені обійми" (Broken Embraces) Педро АЛЬМОДОВАРА, французький фільм "Пророк" (Prophet) Лі ТАМАХОРІ і робота німецьких кінематографістів "Біла стрічка" (The White Ribbon) Міхаеля ХАНЕКЕ.

Церемонія вручення "Золотого глобуса" проводиться у Голівуді з 1944 року.