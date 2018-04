6 червня американці чекають біди

У США влада готується до настання нової "символічної" дати - 6 червня 2006 року, в якій можна побачити так зване "число Звіра" - 666. Як пише газета Denverpost, посилаючись на свої джерела в правоохоронних органах, поліція і спецслужби посилили спостереження за потенційно небезпечними організаціями, проте поки немає ніяких даних про можливі акції екстремістів, запланованих на 6 червня.

Багато експертів переконані, що побоювання, пов`язані з настанням дати 06/06/06, нічим не відрізняються, від тих, що висловлювалися у зв`язку з настанням 2000 року. У той же час Керрі Нобл (Kerry Noble,) що не так давно був другою людиною у воєнізованій релігійній організації, відомій як "Заповіт, меч і долоня Господня" (Covenant, the Sword and the Arm of the Lord) заявив, що для безлічі співтовариств екстремістського характеру 6 червня - важлива, очікувана дата, а значить цей день треба сприймати принаймні як 11 вересня, коли були зроблені теракти в Нью-Йорку і Вашингтоні, або 19 квітня, що стало днем відразу декількох гучних терактів і злочинів в різні роки.

Лента.ру