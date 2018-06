Експерти назвали кращі артхаусні фільми десятиріччя

Більше 60 кураторів та істориків кіно, а також організатори кінофестивалю в Торонто склали список найкращих фільмів минулого десятиріччя.

Найкраще кіно, за версією експертів, у 2000-ні робили в Азії. Перше місце в списку зайняв фільм тайського режисера Апічатпонга Вірасетакула (Apichatpong Weerasethakul) "Синдроми і століття", а друге і третє дісталося двом картинам китайця Цзя Чжанке (Jia Zhang-ke), "Платформа" і "Натюрморт". У десятку кращих потрапили також стрічки Вонг Кар Вая і Крістіана Мунджу.

Вітчизняних стрічок у топ-10 не виявилося, але на 11-му місці йде "Російський ковчег" Олександра Сокурова, який нещодавно ввійшов і в список фільмів десятиліття за версією The Telegraph. Всього Росію в переліку представляють два фільми - крім "Російського ковчега", увійшла до рейтингу "Олександра", також знята Сокуровим і розділила 28-е місце з "Демоном-коханцем" (Demonlover) француза Олів`є Ассаяша (Olivier Assayas).

Також у переліку виявилися "Пісні з другого поверху" Роя Андерссона, "Приховане" Міхаеля Ханеке, "Історія насильства" Девіда Кроненберга, "Малхолланд-Драйв" Девіда Лінча, "Слон" Гаса Ван Сента, "Поговори з нею" Педро Альмодовара, " Лабіринт Фавна" Гільєрмо дель Торо,"Нас віднесе вітер"Аббаса Кіаростамі, "Чужорідний" Клер Дені, "Сарабанда" Інгмара Бергмана, "Віднесені привидами " Хаяо Міядзакі, "Догвіль "Ларса фон Трієра.

Топ-10 найкращих фільмів 2000-х (опитування експертів на фестивалі в Торонто):

1. "Синдроми і століття" (Syndromes and a Century) - Апічатпонг Вірасетакул, Таїланд;

2. "Платформа" (Platform) - Цзя Чжанке, Китай;

3. "Натюрморт" (Still Life) - Цзя Чжанке, Китай;

4. "Гарна робота" (Beau travail) - Клер Дені, Франція;

5. "Любовний настрій" (In the Mood for Love) - Вонг Кар Вай, Гонконг;

6. "Тропічна хвороба" (Tropical Malady) - Апічатпонг Вірасетакул;

7. "Смерть пана Лазареску" (Moartea domnului Lăzărescu) - Крісті Пуі, Румунія, і "Гармонії Веркмейстера" (Werckmeister harmoniak) - Бела Тарр, Угорщина;

8. "Хвала любові" (Éloge de l`amour) - Жан-Люк Годар, Франція;

9. "4 місяці, 3 тижні, 2 дні" (4 Months, 3 Weeks, 2 Days) - Крістіян Мунджу, Румунія;

10. "Безмовне світло" (Silent Light) - Карлос Рейгадас, Мексика.

Газета по-українськи