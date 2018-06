Олівер Стоун перепросив за свої висловлювання про Голокост і євреїв

Американський кінорежисер Олівер Стоун перепросив за свої висловлювання на адресу євреїв і Голокосту, через які його звинуватили в антисемітизмі, повідомляє Корреспондент із посиланням на Bloomberg‎.

"Намагаючись розширити історичне питання про злодіяння, скоєні німецькими фашистами проти великої кількості людей, я дозволив собі нетактовні висловлювання про Голокост, про що я дуже шкодую, і прошу вибачення", - сказав Стоун.

Він також зазначив, що "євреї не контролюють ЗМІ чи інші сфери" і додав:

"Те, що Голокост сьогодні залишається важливим і актуальним питанням, насправді є великою заслугою величезної кількості людей, які докладають багато зусиль для того, щоб злодіяння фашистів не були забуті - адже це були справжні звірства".

В Американському зборах осіб, що пережили Голокост і їхніх нащадків (American Gathering of Holocaust Survivors and Their Descendants) повідомили, що приймають перепрошення Олівера Стоуна.

"Його перепрошення були необхідні, і ми приймаємо їх, - зазначили в організації. - Але залишається відкритим питання, чи були ці перепрошення щирими, чи йому просто не було куди діватися через моральний гнів людей, що обрушився на нього. Про це ми будемо судити за його майбутніми словами і вчинками ".

Нагадаємо, що Олівер Стоун в інтерв`ю виданню The Sunday Times піддав різкій критиці євреїв і Ізраїль. Зокрема, він заявив, що євреї, які взяли під контроль американські ЗМІ, змушують американців концентрувати зайву увагу на Голокості.

"Гітлер заподіяв набагато більше шкоди росіянам, ніж євреям, так як убив 25-30 мільйонів росіян", - заявив режисер.

Його висловлювання викликали гостру критику в США. Так, виконавчий директор Єврейського комітету США Девід Аллан Харріс заявив, що Стоун своїми висловлюваннями показав себе, як антисеміта.