"Фінансова криза" і "профукати" - найпопулярніші слова в Німеччині

Словосполучення "фінансова криза" стало найпопулярнішим у Німеччині в 2008 році.

Воно займає перше місце в списку найбільш важливих слів і словосполучень року. На другому місці опинилося слово "профукати", яке вживається в контексті повідомлень про банківських менеджерів, що витратили в результаті ризикованих операцій величезні суми грошей. На третьому місці знаходиться словосполучення "крадіжка особистих даних", яке німці вимовляли, обговорюючи скандал, пов`язаний з продажем на чорному ринку дисків з базами особистих даних громадян країни, передає Deutsche Welle. Замикає перший десяток англіцизм " Yes, we can" ("Так, ми можемо"), що став гаслом передвиборчої кампанії американського президента Барака Обами.

Эхо Москвы