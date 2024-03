Це "метроідванія" з інтерактивним ігровим світом і страхітливими монстрами.

Минулого року ветерани ігрової індустрії, на рахунку яких такі ігри, як GTA, Assassin's Creed, Far Cry, і BioShock заснували студію Cut to Bits. Першою їхньою грою стала "метроідванія" Venture to the Vile. І тепер автори розповіли, коли варто чекати на реліз.

Перспективний проєкт вийде 7 травня. Поки що тільки на ПК, але пізніше добереться і до консолей PlayStation. Новину супроводили геймплейним трейлером.

За синопсисом, Venture to the Vile перенесе геймерів у дивне містечко Рейнібрук, де вони зустрінуться із загадковою Поганью та зіткнуться зі страхітливими монстрами. Головному герою належить знайти свою зниклу подругу Еллу, але для цього йому потрібно опанувати сили темряви і пройти через безліч випробувань.

Автори обіцяють глибокий геймплей з різними головоломками і секретами, а також унікальними квестами місцевих городян. А події гри відбуваються в інтерактивному світі з мінливими часом доби і погодою.

Скільки коштуватиме гра, поки не повідомляється, але всі охочі прямо зараз можуть випробувати демоверсію Venture to the Vile в Steam. Ті, хто вже встиг оцінити її, виділили атмосферу вікторіанської епохи та складні головоломки.

