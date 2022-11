У ролику розповіли про основних дійових осіб у грі.

Студія Supermassive Games і видавництво Bandai Namco Entertainment випустили новий трейлер кінематографічного хорора The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me. Ролик присвятили персонажам і різноманітним варіантам їх смерті.

У грі буде п'ять головних героїв: Чарльз Лонніт, Кейт Уайлдер, Марк Нестор, Джеймі Т'єрган та Ерін Кіман. У кожного з них є свої унікальні здібності, які знадобиться використовувати при проходженні. Навички дозволять виплутуватися з важких ситуацій і зберігати життя персонажам.

Герої також мають особливості характеру. Наприклад, Джеймі жартує, Чарльз виглядає допитливим, а Марк — врівноваженим. Останній намагається контролювати себе у критичні моменти.

Окремі фрагменти відео присвячені потенційним смертям головних героїв. Ерін може задушити противник, Чарльз — згоріти у вогняному вихорі, а Марк — отримати удар електрикою. Чи виживуть персонажі, залежить від дій гравця.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me — подробиці гри

Це кінематографічний хоррор, який стане заключним у першому сезоні антології від Supermassive Games.

Сюжет гри присвячений групі героїв, які вирушили відвідати сучасну версію "Замку вбивств" серійного маніяка Генрі Говарда Холмса. У цьому готелі персонажам доведеться боротися за своє життя. Їм знадобиться ховатися і вирішувати небезпечні головоломки під наглядом маніпулятора, який завжди знаходиться в тіні.

Геймплей в The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me включає прийняття рішень і QTE-івенти. Користувачі також зможуть досліджувати локації і знаходити секрети, наприклад, картини, які показують епізоди з потенційного розвитку історії.

Гравцям знадобиться самостійно вирішувати долю героїв. Всі вони можуть як вижити, так і померти до фіналу.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me вийде 18 листопада 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

