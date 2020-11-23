За словами заступника міністра внутрішніх справ, наразі поліція веде з громадянами "роз'яснювальну роботу".

Близько 90% українців використовують захисні маски, заявив заступник голови МВС України Антон Геращенко.

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Таку заяву посадовець зробив в ефірі «Радіо НВ», відповідаючи на питання щодо ефективності штрафів за неносіння засобів індивідуального захисту.

«Близько 90% українців зараз використовують захисні маски для обличчя. Ухвалено рішення в перші дні після набрання чинності цим законом [про адміністративну відповідальність за відсутність масок] - він набув чинності у суботу — займатися питаннями попередження: тобто, якщо поліцейський бачить людину без маски, то попереджає про відповідальність», — зазначив Геращенко.

Заступник міністра пояснив необхідність введення відповідальності за неносіння масок тим, що це створить «стимул» для виконання закону. Водночас він додав, що не всі громадяни можуть бути інформовані про впровадження штрафів, тому зараз поліція проводить «роз'яснювальну роботу».

«Близько 30 тисяч поліцейських, які патрулюють вулиці України, зараз займаються роз’яснювальною роботою», — повідомив посадовець.

Геращенко також вказав на недосконалість деяких положень закону.

«Наприклад, сказано, що необхідно, щоби в громадських місцях всі були в масках. Але при цьому працюють кафе і ресторани. Я ще не знаю способу, як можна перебувати в кафе та їсти через маску», — визнав він.

Штрафи за неносіння масок: що відомо

19 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про запровадження штрафів за неносіння масок в громадських місцях. Раніше його ухвалила Верховна Рада.

Згідно з документом, громадян без захисних масок або респіраторів у громадських місцях (зокрема транспорті) на обличчі каратимуть штрафами від 170 до 255 гривень.

Станом на 23 листопада в Україні виписано вже 1300 штрафів за порушення щодо носіння масок.

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Автор: Дмитро Захаров