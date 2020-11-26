Дружина волонтера Валентина Цепенюк розповіла, що чоловік помер під дверима бучацького інфекційного відділення просто у швидкій після виснажливої дороги.

Від коронавірусу помер відомий український волонтер з Тернопільщини Ігор Цепенюк. Йому було 57 років.

Про це повідомила 6 сотня ДУК "Правий сектор" у Facebook.

«Відійшов у вічність побратим, підприємець, волонтер, добра й світла людина Ігор Цепенюк. Його жага до перемоги й жага допомагати тим, хто цього потребує, була дуже сильною. Все, що задумав – все реалізовував», - йдеться у повідомленні.

Добровольці відзначили, що Ігор Цепенюк був одним з небагатьох, хто не "втомився" за 7 років війни й виступав меценатом у вихованні майбутнього молодого покоління.

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Дружина волонтера Валентина Цепенюк розповіла, що чоловік помер під дверима бучацького інфекційного відділення просто у швидкій після виснажливої дороги.

Вона підкреслила, що Тернопіль не має відділення гемодіалізу для хворих на коронавірус, та ще й залежних від кисню. Сам волонтер ще по дорозі говорив, що не доїде до лікарні в Бучач.

"Для Тернополя ця втрата пройде непомітно, але вона покалічила нашу родину й усіх, хто знав мого чоловіка! Він був дуже світлою та мудрою людиною", – розповіла Валентина Цепенюк.

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Автор: Денис Прядко