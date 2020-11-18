За його словами, це допоможе дещо розвантажити медичну систему і підтримати медиків.

Карантин вихідного дня, який Кабінет міністрів ввів в Україні минулого тижня, дасть змогу через дві-три тижні припинити постійне зростання нових випадків захворювання на коронавірус і вийти на плато, коли щодня фіксується в межах 12-15 тисяч нових випадків.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на сьогоднішньому засіданні уряду.

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«Карантин вихідного дня - це зважена альтернатива повному локдауну. Якщо ми всі разом дотримуватимемося протиепідемічних правил, то зможемо побачити результат вже через два-три тижні. Результат - це вихід на плато за кількості хворих 12-15 тисяч випадків на добу. Там ми зможемо дещо розвантажити медичну систему і підтримати наших медиків. Це людський ресурс, і він не є безмежним», - сказав прем'єр.

В Україні за минулу добу зафіксовано 12 тис. 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померли 256 осіб.

Карантин вихідного дня: що відомо

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про введення в країні з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00.00 суботи до 00.00 понеділка.

Зокрема, у вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонено роботу кав’ярень і ресторанів (за винятком послуги «з собою»), робота ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів і т.п.

Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, медустановам, АЗС.

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Автор: Дмитро Шварц